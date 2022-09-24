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Фердинанд: Роналду не играет, потому что сейчас забивает и ассистирует Решфорд
Причина очевидна
Фото: twitter.com/rioferdy5
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал исчезновение Криштиану Роналду из стартового состава "красных дьяволов":
"Криштиану не будет счастливым. Не может быть так, чтобы играть на таком уровне столько лет, а потом получать удовольствие от пребывания на скамейке для запасных. Однако Роналду - профессионал. Он будет сосредоточен, потому что знает, что его время придет.
Роналду не участвовал в предсезонной подготовке. Я понимаю, почему он не играет - сейчас забивает и ассистирует Рэшфорд", - сказал Фердинанд.
Напомним, в текущем сезоне 37-летний португалец только однажды вышел в старте в рамках АПЛ.
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