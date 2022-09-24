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Фердинанд: Роналду не играет, потому что сейчас забивает и ассистирует Решфорд

Англия
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Причина очевидна

Фердинанд: Роналду не играет, потому что сейчас забивает и ассистирует Решфорд

Фото: twitter.com/rioferdy5

Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал исчезновение Криштиану Роналду из стартового состава "красных дьяволов":

"Криштиану не будет счастливым. Не может быть так, чтобы играть на таком уровне столько лет, а потом получать удовольствие от пребывания на скамейке для запасных. Однако Роналду - профессионал. Он будет сосредоточен, потому что знает, что его время придет.

Роналду не участвовал в предсезонной подготовке. Я понимаю, почему он не играет - сейчас забивает и ассистирует Рэшфорд", - сказал Фердинанд.

Напомним, в текущем сезоне 37-летний португалец только однажды вышел в старте в рамках АПЛ.

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В статье: Криштиану Роналду Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед
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Источник:
infoexpert24

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