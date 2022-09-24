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У премьерки Великобритании проблемы из-за чрезмерных трат на работе. Часть денег была отдана Норвичу

Англия
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Клуб Чемпионшипа получил 1841 фунт

У премьерки Великобритании проблемы из-за чрезмерных трат на работе. Часть денег была отдана Норвичу

Фото: twitter Liz Truss

UA-Футбол
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Теневая главная прокурорка Великобритании Эмили Торнберг провела расследование деятельности Лиз Трасс в должности министра иностранных дел. По итогу дела новому главе было сообщено о превышении Трасс полномочий.

Как сообщает издание The Guardian, траты министерства под руководством Трасс выросли на 45 процентов. Среди заведений, траты в которых чиновница посчитала рабочими расходами – парикмахерская Finishing Touches, два похода куда обошлись британским налогоплательщикам в четыре тысяч фунтов.

Среди других мест, в которых тратила бюджетные деньги Трасс – рестораны, винодельни, спа-салоны, отели и магазины мебели. Что примечательно, министрка однажды потратила в клубном магазине "Норвича" из Чемпионшипа 1841 фунт.

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В статье: Норвич Сити
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