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У премьерки Великобритании проблемы из-за чрезмерных трат на работе. Часть денег была отдана Норвичу
Клуб Чемпионшипа получил 1841 фунт
Фото: twitter Liz Truss
Теневая главная прокурорка Великобритании Эмили Торнберг провела расследование деятельности Лиз Трасс в должности министра иностранных дел. По итогу дела новому главе было сообщено о превышении Трасс полномочий.
Как сообщает издание The Guardian, траты министерства под руководством Трасс выросли на 45 процентов. Среди заведений, траты в которых чиновница посчитала рабочими расходами – парикмахерская Finishing Touches, два похода куда обошлись британским налогоплательщикам в четыре тысяч фунтов.
Среди других мест, в которых тратила бюджетные деньги Трасс – рестораны, винодельни, спа-салоны, отели и магазины мебели. Что примечательно, министрка однажды потратила в клубном магазине "Норвича" из Чемпионшипа 1841 фунт.
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