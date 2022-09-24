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АПЛ ведет переговоры о создании документального сериала, наподобие F1. Drive to Survive на Netflix
Ранее несколько клубов создавали подобный контент по-отдельности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство АПЛ ведет переговоры о создании документального сериала с компанией, разработавшей и снявшей Formula 1. Drive to Survive для платформы Netflix. Как сообщает издание The Athletic, диалог пока что находится на ранних стадиях.
Подобный сериал продемонстрировал бы закулисную жизнь клубов АПЛ. Однако, по информации издания, еще ни один из 20 клубов лиги не был вовлечен в переговорный процесс. Также сообщается, что никаких окончательных решений еще не было принято.
Созданием и производством документального сериала F1. Drive to Survive занималась британская компания Box To Box Films. Помимо Ф1, компания создала документальный сериал о боксерах 1970-80-х годов и документальный фильм о Стивене Джеррарде.
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