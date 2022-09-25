Эвра: Холанд - монстр. Он похож на кошку

Экс-защитник "Ман Юнайтед" Патрис Эвра считает, что команда Гвардиолы обязана выиграть Лигу чемпионов с Эрлингом Холандом:

"Холанд – монстр. Это киллер перед воротами, который использует физику, правильно двигается. Для человека с такими ростом и физической силой он очень резок. Холанд похож на кошку.

Он вернул команду на верный путь. Это настоящий форвард. "Ман Сити" выигрывал АПЛ без нападающего, но испытывал проблемы в Лиге чемпионов. Теперь у них нет оправданий.

Когда они проиграли финал против «Челси», Гвардиола решил играть без нападающего. Теперь такого уже не случится", – сказал Эвра.