  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль следит за молодым талантом Брайтона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль следит за молодым талантом Брайтона

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Усиление для мерсисайдцев?

Ливерпуль следит за молодым талантом Брайтона

Новина українською

"Ливерпуль" и "Челси" интересуются 20-летним полузащитником "Брайтона" Мойсесом Кайседо.

"Красные" следят за хавбеком еще с времен его выступлений за "Индепендьенте дель Валье". Однако, тогда у клуба не получилось осуществить трансфер.

Ожидается, что зимой в "Брайтон" поступят предложения о трансфере 20-летнего полузащитника, и клуб запросит минимум 50 млн фунтов.

Контракт эквадорца с "Брайтоном" действует до лета 2025 года, и клуб хотел бы подписать с хавбеком новое соглашение.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде