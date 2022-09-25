Ливерпуль следит за молодым талантом Брайтона

"Ливерпуль" и "Челси" интересуются 20-летним полузащитником "Брайтона" Мойсесом Кайседо.

"Красные" следят за хавбеком еще с времен его выступлений за "Индепендьенте дель Валье". Однако, тогда у клуба не получилось осуществить трансфер.

Ожидается, что зимой в "Брайтон" поступят предложения о трансфере 20-летнего полузащитника, и клуб запросит минимум 50 млн фунтов.

Контракт эквадорца с "Брайтоном" действует до лета 2025 года, и клуб хотел бы подписать с хавбеком новое соглашение.