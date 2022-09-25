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В Арсенале надеются, что Зинченко будет готов к дерби против ТТХ
Парти и Эдегор будут готовы к игре
Goal.com
Английское издание Goal.com сообщило о новостях из состава травмированных футболистов лондонского "Арсенала".
По информации источника, к дерби с "Тоттенхэмом" будет готов опорный хавбек "канониров" Томас Парти. Также к поединку со "шпорами" восстановится атакующий полузащитник Мартин Эдегор.
В свою очередь о восстановлении Александра Зинченко до этого матча точной информации нет, однако главный тренер лондонцев Микель Артета надеется, что 25-летний украинец находится в его распоряжении на эту игру.
Напомним, Саша пропускал прошлий тур чемпионата Англии из-за повреждения икроножной мышцы.
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