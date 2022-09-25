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Челси готов отдать 25 миллионов за молодого перспективного хавбека
Хорошее вложение
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" готов отдать 25 миллионов евро за молодого 17-летнего хавбека "Фулхэма" Люке Харриса.
Об этом сообщает издание Mirror.
Отмечается, что команды близки к завершению трансфера. Контракт рассчитан на 5 лет. Кроме вышеуказанной цены также добавляются бонусы в размере 5 миллионов евро.
Отметим, что нынешний сезон стал первым для Харриса в основной команде. Он трижды попадал на скамейку запасных в АПЛ, а также успел дебютировать в Кубке Лиги против "Кроули".
Предыдущий сезон он выступал в "Фулхеме" U-23, где забил 13 голов.
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