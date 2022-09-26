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Кантона: МЮ отказался назначать меня на пост футбольного президента

Англия
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Он предлагал свою кандидатуру несколько раз

Кантона: МЮ отказался назначать меня на пост футбольного президента

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона рассказал, что несколько раз предлагал свою кандидатуру на пост президента английского клуба, но всякий раз получал отказ.

"В прошлом году я предложил клубу изменить свой путь. Эд Вудворд отлично разбирается в маркетинге, но не в футболе. У "Юнайтед" должен быть глава, президент по маркетингу и президент по футболу, отвечающий за все решения в футболе. Поэтому я предложил им стать президентом по футболу.

Я встречался с Вудвордом несколько раз. Но они не приняли мое предложение. Я все еще думаю, что у них должен быть кто-то, кто будет заниматься футбольными вопросами – я или кто-то другой. Это должен быть кто-нибудь из клуба, кто знает футбол и клуб.

Когда в 2013 году Фергюсон подал в отставку, клуб удвоил свои доходы, но ничего не выиграл. Если они добьются успехов в результатах и ​​будут иметь хороших людей в сфере маркетинга, то увеличат доходы втрое. Но они этого не понимают. Клуб тратит большие деньги, но это нужно делать правильно", – сказал Кантона.

Кантона выступал за "красных дьяволов" с 1992 по 1997 годы.

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В статье: Эрик Кантона Манчестер Юнайтед
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Источник:
ManchesterEveningNews

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