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Кантона: МЮ отказался назначать меня на пост футбольного президента
Он предлагал свою кандидатуру несколько раз
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона рассказал, что несколько раз предлагал свою кандидатуру на пост президента английского клуба, но всякий раз получал отказ.
"В прошлом году я предложил клубу изменить свой путь. Эд Вудворд отлично разбирается в маркетинге, но не в футболе. У "Юнайтед" должен быть глава, президент по маркетингу и президент по футболу, отвечающий за все решения в футболе. Поэтому я предложил им стать президентом по футболу.
Я встречался с Вудвордом несколько раз. Но они не приняли мое предложение. Я все еще думаю, что у них должен быть кто-то, кто будет заниматься футбольными вопросами – я или кто-то другой. Это должен быть кто-нибудь из клуба, кто знает футбол и клуб.
Когда в 2013 году Фергюсон подал в отставку, клуб удвоил свои доходы, но ничего не выиграл. Если они добьются успехов в результатах и будут иметь хороших людей в сфере маркетинга, то увеличат доходы втрое. Но они этого не понимают. Клуб тратит большие деньги, но это нужно делать правильно", – сказал Кантона.
Кантона выступал за "красных дьяволов" с 1992 по 1997 годы.
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