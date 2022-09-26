Роналду не отозвал запрос на трансфер. Португалец все ещё хочет уйти

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не отзывал запрос на трансфер, сообщает Manchester Evening News. Он может снова попытаться форсировать свой уход зимой.

Клуб будет пытаться удержать португальца зимой.

Маркус Рашфорд нестабилен в своей игровой форме, а Антони Марсьяль травматичен – клубу важно сохранить Криштиану.

Тен Хаг хочет, чтобы руководство приобрело нападающего на долгосрочную перспективу, который стабильно забивал бы от 15 мячей за сезон.

В этом сезоне Роналду всего дважды выходил в старте "МЮ" и забил один мяч. Это случилось в Лиге Европы в матче против "Шерифа". Тогда португалец реализовал пенальти.