Инсайдер: Летом 2021 года сорвался трансфер Роналду в Манчестер Сити

Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о переговорах нападающего "МЮ" Криштиану Роналду с "Манчестер Сити" летом 2021 года.

"Кандидатура Роналду никогда не была одобрена "Ман Сити" на 100% летом 2021 года. Это касается как руководства, так и технического персонала. Также были некоторые трудности с агентом Жорже Мендешем, поэтому трансфер сорвался, хотя "Ювентус" был рад принять сделку", — сказал Романо в подкасте Caught Offside.