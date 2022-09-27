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Инсайдер: Летом 2021 года сорвался трансфер Роналду в Манчестер Сити

Англия
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Хотя "Ювентус" был рад принять сделку

Инсайдер: Летом 2021 года сорвался трансфер Роналду в Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о переговорах нападающего "МЮ" Криштиану Роналду с "Манчестер Сити" летом 2021 года.

"Кандидатура Роналду никогда не была одобрена "Ман Сити" на 100% летом 2021 года. Это касается как руководства, так и технического персонала. Также были некоторые трудности с агентом Жорже Мендешем, поэтому трансфер сорвался, хотя "Ювентус" был рад принять сделку", — сказал Романо в подкасте Caught Offside.

Португалец присоединился к "Манчестер Юнайтед" в последние дни того трансферного окна.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Источник:
City_Xtra

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