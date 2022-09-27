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Бывший хавбек Челси Оби Микел завершил карьеру. Ему 35

Англия
(1 голосов)

Год без клуба

Бывший хавбек Челси Оби Микел завершил карьеру. Ему 35

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел объявил в своем Инстаграм о завершении карьеры. Последнее место, где он играл, – "Аль-Кувейт".

Нигериец был без клуба с ноября 2021-го, когда он и расторг контракт с кувейтской командой.

"Оценив свою двадцатилетнюю карьеру, я должен отметить, что чрезвычайно доволен тем, чего мне удалось добиться, и, что важнее всего, тем, каким человеком я стал", – отметил 35-летний нигериец.

С 2006 по 2017-й Микел выступал за "Челси", где и был наиболее известен. С "синими" он дважды брал Премьер-лигу, и по одному разу Лигу чемпионов, Кубок английской лиги, Лигу Европы, Суперкубок Англии.

Также нигериец в своей карьере играл за "Люн", "Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер", "Мидлсбро", "Сток Сити" и "Трабзонспор".

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В статье: Джон Оби Микел Челси (Лондон)
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