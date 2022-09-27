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Канте вернулся к тренировкам с Челси

Англия
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Канте вернулся к тренировкам с Челси

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Нголо Канте приступил к тренировкам в "Челси", сообщает официальный сайт клуба. Француз восстановился от повреждения задней поверхности бедра.

Нголо получил повреждение в матче с "Тоттенхэмом" (2:2) 14 августа. Он уже пропустил 6 матчей "синих".

Следующий матч "Челси" играть с "Кристал Пэлас" 1 октября.

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В статье: Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Нголо Канте
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Источник:
chelseafc.com

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