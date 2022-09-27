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Канте вернулся к тренировкам с Челси
Хорошие новости для Грэма Поттера
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Нголо Канте приступил к тренировкам в "Челси", сообщает официальный сайт клуба. Француз восстановился от повреждения задней поверхности бедра.
Нголо получил повреждение в матче с "Тоттенхэмом" (2:2) 14 августа. Он уже пропустил 6 матчей "синих".
Следующий матч "Челси" играть с "Кристал Пэлас" 1 октября.
Some lighter work for N'Golo! ???? pic.twitter.com/oQH5VnGBz2— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 27, 2022
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Источник:chelseafc.com
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