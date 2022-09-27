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Так и не поборол травмы. Фабиан Делф завершил карьеру в 32 года

Англия
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С июля англичанин был без клуба

Так и не поборол травмы. Фабиан Делф завершил карьеру в 32 года

Фото: @fabian_delph

Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Астон Виллы", "Эвертона" и сборной Англии Фабиан Делф завершил карьеру. Об этом 32-летний англичанин написал в своем инстаграме.

"Итак, сегодня я объявляю о своем уходе. Не испытываю ничего, кроме счастья и благодарности за то, что дала мне эта прекрасная игра. Огромное спасибо моей семье, друзьям, игрокам и сотрудникам удивительных клубов, которые мне посчастливилось представлять. А также благодарю болельщиков за поддержку, которую я получил от них", – написал Делф.

Он успел провести 20 матчей за сборную Англии, пропустив Евро-2016 из-за травмы, но выступив на чемпионате мира в россии.

Последние годы Фабиану всё больше докучали травмы. В двух последних сезонах он пропустил 34 матча "Эвертона" из-за разнообразных повреждений.

В прошлом сезоне Фабиан провел 11 матчей за "ирисок" во всех турнирах.

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В статье: Англия Фабиан Делф
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