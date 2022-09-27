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Девушка Роналду о смерти ребенка: Я спрашивала себя, смогу ли продолжать двигаться дальше
Ужасная трагедия в семье португальца
Фото: @georginagio
Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, в рамках шоу на Netflix рассказала о потере новорожденного сына. "Большая часть моего сердца была разбита", – приводит её слова Terra.
"Жизнь многое преподнесла мне за очень короткий промежуток времени. Один миг стал и лучшим, и худшим моментом в моей жизни.
Большая часть моего сердца была разбита, и я задавалась вопросом, смогу ли продолжать двигаться дальше. Ответ был гораздо ближе, чем я предполагала.
Я заглянула в глаза своих детей и увидела единственный путь – держаться вместе", – сказала девушка форварда "манкунианцев" в реалити-шоу Soy Georgina на Netflix.
Трагедия произошла в апреле 2022 года. Пара ждала близнецов. К сожалению выжила только девочка.
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