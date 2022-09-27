Девушка Роналду о смерти ребенка: Я спрашивала себя, смогу ли продолжать двигаться дальше

Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, в рамках шоу на Netflix рассказала о потере новорожденного сына. "Большая часть моего сердца была разбита", – приводит её слова Terra.

"Жизнь многое преподнесла мне за очень короткий промежуток времени. Один миг стал и лучшим, и худшим моментом в моей жизни.

Большая часть моего сердца была разбита, и я задавалась вопросом, смогу ли продолжать двигаться дальше. Ответ был гораздо ближе, чем я предполагала.

Я заглянула в глаза своих детей и увидела единственный путь – держаться вместе", – сказала девушка форварда "манкунианцев" в реалити-шоу Soy Georgina на Netflix.