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Тоттенхэм уведомил Облака о желании купить его у Атлетико
Только ведь продлил контракт
Фото: twitter.com/Atleti
"Тоттенхэм" ищет голкипера, который способен в будущем заменить Уго Льориса, сообщает The Evening Standard. "Шпоры" хотят попробовать купить Яна Облака у "Атлетико" летом 2023-го.
Сообщается, что кандидатуры обсуждались непосредственно Антонио Конте и спортивным директором "Тоттенхэма" Фабио Паратичи. Ян Облак считается приоритетной целью.
Также словенцем интересуются в "Манчестер Юнайтед".
Проблемой может стать новый контракт Облака, который он подписал с "Атлетико" в июле этого года. Соглашение 29-летнего голкипера рассчитано до 2028-го.
В этом сезоне Облак провел за "Атлетико" 6 матчей, два отстоял "насухо" и пропустил 6 мячей. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 40 миллионов евро.
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