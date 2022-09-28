Тоттенхэм уведомил Облака о желании купить его у Атлетико

"Тоттенхэм" ищет голкипера, который способен в будущем заменить Уго Льориса, сообщает The Evening Standard. "Шпоры" хотят попробовать купить Яна Облака у "Атлетико" летом 2023-го.

Сообщается, что кандидатуры обсуждались непосредственно Антонио Конте и спортивным директором "Тоттенхэма" Фабио Паратичи. Ян Облак считается приоритетной целью.

Также словенцем интересуются в "Манчестер Юнайтед".

Проблемой может стать новый контракт Облака, который он подписал с "Атлетико" в июле этого года. Соглашение 29-летнего голкипера рассчитано до 2028-го.

В этом сезоне Облак провел за "Атлетико" 6 матчей, два отстоял "насухо" и пропустил 6 мячей. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 40 миллионов евро.