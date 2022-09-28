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Ришарлисон о расизме: Пока будут только разговоры и не будет наказаний, так будет всегда и везде
Общество отказывается идти вперед
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Бразилии Ришарлисон высказался в твиттере о расизме в футболе. Во вторник в него кинули бананом.
В матче Бразилия – Тунис (5:1) Ришарлисон, празднуя забитый мяч, подбежал к угловому флажку. В этот момент в него кинули банан. В той игре бразилец забил два гола.
"Пока будет "бла-бла-бла" и не будет наказаний, так будет продолжаться каждый день и везде. Времени нет! #Нетрасизму", – написал Ришарлисон.
Фифа объявила о начале расследования инцидента.
Enquanto ficarem de "blá blá blá" e não punirem, vai continuar assim, acontecendo todos os dias e por todos os cantos. Sem tempo, irmão! #racismonão pic.twitter.com/p8GqMPqUKa— Richarlison Andrade (@richarlison97) September 28, 2022
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