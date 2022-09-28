Ришарлисон о расизме: Пока будут только разговоры и не будет наказаний, так будет всегда и везде

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Бразилии Ришарлисон высказался в твиттере о расизме в футболе. Во вторник в него кинули бананом.

В матче Бразилия – Тунис (5:1) Ришарлисон, празднуя забитый мяч, подбежал к угловому флажку. В этот момент в него кинули банан. В той игре бразилец забил два гола.

"Пока будет "бла-бла-бла" и не будет наказаний, так будет продолжаться каждый день и везде. Времени нет! #Нетрасизму", – написал Ришарлисон.

Фифа объявила о начале расследования инцидента.