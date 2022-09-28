Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один за другим. Бывший хавбек Челси Рамирес объявил о завершении карьеры
Второй бывший игрок Челси за два дня
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Бывший хавбек "Челси" и сборной Бразилии Рамирес в своем Инстаграм объявил о завершении карьеры. Ему 35 лет.
Последним клубом Рамиреса был "Палмейрас". Контракт бразильца истек в ноябре 2020-го. После этого хавбек был без клуба.
"Я могу только поблагодарить Бога за то, что предоставил мне возможности и привел меня на самый высокий уровень, какой только возможен в спорте.
Теперь я пойду другими путями, но сохраню ту же радость, ту же храбрость, которые со мной с детства – с тех пор как я еще ребенком покинул свой город и отправился покорять свет. Спасибо за все, футбол!", – написал 35-летний бразилец.
Рамирес выступал за челси с 2010 по 2017 год. В составе "синих" выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Во вторник о завершении карьеры объявил Джон Оби Микел, который также выступал за "Челси" с 2006 по 2017-е годы.
Популярное сейчас
- Красивый финал Лиги наций. ВИДЕО безумного гола словенца Шешко в ворота Швеции
- Генеральный штаб показал момент уничтожения российского Су-25
- Диего оставил духи, поэтому пахнул я идеально: как Барселона пригласила долговязого шотландца менять Марадону
- Кульминация для Украины, возвращение УПЛ, дерби Манчестера. Расписание футбола на неделю
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО