  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Один за другим. Бывший хавбек Челси Рамирес объявил о завершении карьеры
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один за другим. Бывший хавбек Челси Рамирес объявил о завершении карьеры

Англия
(1 голосов)

Второй бывший игрок Челси за два дня

Один за другим. Бывший хавбек Челси Рамирес объявил о завершении карьеры

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Бывший хавбек "Челси" и сборной Бразилии Рамирес в своем Инстаграм объявил о завершении карьеры. Ему 35 лет.

Последним клубом Рамиреса был "Палмейрас". Контракт бразильца истек в ноябре 2020-го. После этого хавбек был без клуба.

"Я могу только поблагодарить Бога за то, что предоставил мне возможности и привел меня на самый высокий уровень, какой только возможен в спорте.

Теперь я пойду другими путями, но сохраню ту же радость, ту же храбрость, которые со мной с детства – с тех пор как я еще ребенком покинул свой город и отправился покорять свет. Спасибо за все, футбол!", – написал 35-летний бразилец.

Рамирес выступал за челси с 2010 по 2017 год. В составе "синих" выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Во вторник о завершении карьеры объявил Джон Оби Микел, который также выступал за "Челси" с 2006 по 2017-е годы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рамирес Челси (Лондон) Палмейрас (Сан-Паулу)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде