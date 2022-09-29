Одноклубник Миколенко выбыл из строя на пять недель из-за травмы, полученной в игре с Украиной

Правый защитник "Эвертона" и сборной Шотландии Натан Паттерсон получил повреждение в победном матче Лиги наций против Украины (3:0) - 21 сентября. 20-летний футболист покинул поле сам, а уже за пределами поля его положили на носилки и отправили в больницу.

В ходе медицинского осмотра Паттерсону констатировали травму лодыжки. Примерный срок восстановления займет от четырех до пяти недель, сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

На старте этого сезона одноклубник Виталя Миколенко начинал в стартовом составе "ирисок" все восемь матчей. Результативными действиями не отличался.