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Одноклубник Миколенко выбыл из строя на пять недель из-за травмы, полученной в игре с Украиной

Англия
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Плохие новости для ирисок

Одноклубник Миколенко выбыл из строя на пять недель из-за травмы, полученной в игре с Украиной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник "Эвертона" и сборной Шотландии Натан Паттерсон получил повреждение в победном матче Лиги наций против Украины (3:0) - 21 сентября. 20-летний футболист покинул поле сам, а уже за пределами поля его положили на носилки и отправили в больницу.

В ходе медицинского осмотра Паттерсону констатировали травму лодыжки. Примерный срок восстановления займет от четырех до пяти недель, сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

На старте этого сезона одноклубник Виталя Миколенко начинал в стартовом составе "ирисок" все восемь матчей. Результативными действиями не отличался.

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В статье: Шотландия Эвертон (Ливерпуль) Натан Паттерсон
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Источник:
evertonfc.com

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