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Конте о Ришарлисоне и банане: Надеюсь этих людей навсегда отстранят от футбола

Англия
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Радикально, но иначе нельзя

Конте о Ришарлисоне и банане: Надеюсь этих людей навсегда отстранят от футбола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма", клуба за который выступает Ришарлисон, высказался по поводу брошенного в его игрока банане. Инцидент произошел во время матча Бразилии с Тунисом.

Напомним, что во время товарищеского матча Бразилия – Тунис (5:1) в Ришарлисона, во время празднования гола, кинули бананом.

"Быть свидетелем такой ситуации в 2022 году – неприятно для всех. Конечно, я надеюсь, что этих людей отстранят от футбола до конца жизни", – приводит слова главного тренера "Тоттенхэма" Goal.com.

Ришарлисон также прокомментировал ситуацию в твиттере: "Пока будет "бла-бла-бла" и не будет наказаний, так будет продолжаться каждый день и везде. Времени нет! #Нетрасизму".

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В статье: Бразилия Антонио Конте Тунис Тоттенхэм (Лондон) Ришарлисон
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Источник:
goal.com

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