Александр Зинченко попал в гипотетическую сборную АПЛ на Матч Всех Звезд

Около месяца назад новый владелец "Челси" Тодд Боли подал идею о проведении "Матча Всех Звёзд" в Английской Премьер-Лиге. Такая идея была встречена скорее насмешками. Тем не менее, она завоёвывает все больше сторонников в кабинетах АПЛ и клубов лиги. Более того, как сообщает Times, популярной стала даже более смелая идея - устроить матчи между сборными крупнейших лиг Европы - АПЛ, Примеры, Серии А и Бундеслиги.

По информации лондонского издания, идея встречает все большую и большую поддержку среди американских владельцев клубов Премьер-Лиги. Ожидается, что такие матчи состоятся во время летнего межсезонья, либо же для них выделят время в январе. Times даже решил представить свои варианты сборных ведущих лиг. И в сборной АПЛ нашлось место Александру Зинченко на позиции левого защитника. Полный ее состав - Алиссон, Джеймс, Диаш, Т. Силва, Зинченко, Родри, Райс, Де Брюйне, Салах, Холанд, Диас.

Напомним, что летом Зинченко после пяти сезонов в "Манчестер Сити" перешёл в "Арсенал". Где до травмы успел отыграть четыре матча лиги. Его новая команда возглавляет турнирную таблицу.