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В АПЛ могут создать команду звезд для игры со звездами других лиг
Идея немного отличается, от предложения владельца Челси
Фото: twitter.com/premierleague
В АПЛ рассматривают возможность создания команды звезд для игры с такими же составами из Ла Лиги или Бундеслиги, сообщает The Times. Это матчи могут проводиться по всему миру для увеличения общей аудитории.
Ранее подобную идею выдвинул владелец "Челси" Тодд Боэли, предложив проводить матчи между звездами севера и юга Англии. Эта идея – одна из тех, которые рассматривались руководителями клубов.
Тем не менее, идею проводить именно матчи между лигами считают более популярным и вероятным вариантом.
Следует уточнить, что среди тренеров подобная идея вряд ли найдет позитивный отклик. Юрген Клопп уже критично прокомментировал идею Тодда Боэли:
"А он долго не ждал! Отлично, может теперь он найдет дату для этого матча. В Америке все по-другому. Может он хочет и привезти сюда Гарлем Глобтроттерс? Он забывает, что у американских соревнованиях есть перерыв в четыре месяца”.
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