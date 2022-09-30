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Де Дзерби хотел бы видеть хавбека сборной Италии в своей команде

Англия
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Экс-наставник "Шахтера" работал с игроком в Серии А

Де Дзерби хотел бы видеть хавбека сборной Италии в своей команде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби хотел бы видеть в своей команде полузащитника "Ювентуса" и сборной Италии Мануэля Локателли.

Как сообщает Calciomercatoweb, Де Дзерби хочет усилить атаку команды, а с 24-летним хавбеком они вместе работали в "Сассуоло". Ранее на футболиста также претендовал "Арсенал".

Сейчас Локателли выступает за "Ювентус" на правах аренды. Ожидается, что в 2023 году туринцы выкупят контракт хавбека у "Сассуоло" за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 6 матчей за "Ювентус", результативными действиями не отмечался. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.

Напомним, в сентябре экс-наставник "Шахтера" Де Дзерби стал главным тренером "Брайтона", заменив на этой должности Грэма Поттера.

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В статье: Ювентус (Турин) Брайтон энд Хоув Альбион Мануэль Локателли
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Источник:
Calciomercatoweb

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