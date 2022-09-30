Ньюкасл подписал талантливого австралийского форварда

Нападающий "Сентрал Кост" Гаранг Куол перешел в "Ньюкасл", сообщает официальный сайт "сорок".

18-летний игрок присоединится к своей новой команде в январе 2023 года, а пока продолжит выступать за "Сентрал Кост". Сумма сделки не разглашается. Рыночная стоимость молодого форварда оценивается в 100 тысяч евро.

В минувшем сезоне Гаранг Куол провел десять матчей, в которых забил четыре гола и отдал один ассист. Также юный уроженец Египта вызывался в сборную Австралии, но пока оставался только в заявках на товарищеские матчи.