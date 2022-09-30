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Ньюкасл подписал талантливого австралийского форварда
18-летний игрок присоединится к команде в январе 2023 года
Фото: nufc.co
Нападающий "Сентрал Кост" Гаранг Куол перешел в "Ньюкасл", сообщает официальный сайт "сорок".
18-летний игрок присоединится к своей новой команде в январе 2023 года, а пока продолжит выступать за "Сентрал Кост". Сумма сделки не разглашается. Рыночная стоимость молодого форварда оценивается в 100 тысяч евро.
В минувшем сезоне Гаранг Куол провел десять матчей, в которых забил четыре гола и отдал один ассист. Также юный уроженец Египта вызывался в сборную Австралии, но пока оставался только в заявках на товарищеские матчи.
G'day Garang! ???????? pic.twitter.com/S8kTkR2fTl— Newcastle United FC (@NUFC) September 30, 2022
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