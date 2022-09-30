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Ньюкасл подписал талантливого австралийского форварда

Англия
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18-летний игрок присоединится к команде в январе 2023 года

Ньюкасл подписал талантливого австралийского форварда

Фото: nufc.co

Новина українською

Нападающий "Сентрал Кост" Гаранг Куол перешел в "Ньюкасл", сообщает официальный сайт "сорок".

18-летний игрок присоединится к своей новой команде в январе 2023 года, а пока продолжит выступать за "Сентрал Кост". Сумма сделки не разглашается. Рыночная стоимость молодого форварда оценивается в 100 тысяч евро.

В минувшем сезоне Гаранг Куол провел десять матчей, в которых забил четыре гола и отдал один ассист. Также юный уроженец Египта вызывался в сборную Австралии, но пока оставался только в заявках на товарищеские матчи.

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В статье: Ньюкасл
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Источник:
nufc.co.uk

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