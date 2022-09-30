Клопп о Тренте: Он хороший защитник, но не всегда защищается хорошо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем с "Брайтоном" высказался по поводу критики своего фуллбека Трент-Александр Арнольда. "Я иначе смотрю на Трента. Это очевидно", – приводит его слова BBC.

"Вы действительно хотите открыть этот ящик Пандоры? Я серьезно, вы английский журналист, и мы не можем обсуждать состав сборной Англии (Трент не играл в последних матчах сборной Англии) до старта чемпионата мира, и это одна из причин, по которой вы делаете все эти громкие истории.

Почему команда не может нормально готовиться?! Честно, я думаю, что вы создаете шумиху и громкие заголовки, очевидно. Это, может быть, поможет Германии и не поможет Англии. Я не знаю, зачем мы это делаем.

Тренер выбирает игрока или нет, я бы сделал иной выбор, но я и не возглавляю эту команду. Если вы хотите обсудить это, я могу многое сказать, но не думаю, что в этом есть смысл.

У нас все в порядке, потому что здесь я воспринимаю все совершенно иначе, я иначе смотрю на Трента. Это очевидно.

Постоянно всплывают какие-то истории, говорят о том, что он плохой защитник, но это неправда. Он хороший защитник, но не всегда защищается хорошо – это правда. Мы над этим работаем. Трент молодой игрок, ему 23 года.

Безусловно, он еще может прибавлять, становится лучше. Его вклад в атакующие действия нашей команды настолько велик – и он может делать это в любой команде мира", – сказал Клопп.