Боруссия нашла замену Джуду Беллингему. Дортмунд интересуется полузащитником Ливерпуля

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта интересен "Боруссии" Дортмунд и ещё нескольким клубам, сообщает Фабрицио Романо. Он может покинуть "красных" следующим летом на правах свободного агента.

В "Боруссии" рассматривают Кейта в качестве замены Джуду Беллингему. За англичанином выстроилась очередь из сразу нескольких топовых клубов.

Наби ещё не принял решение о своем будущем. Он хочет гарантий от "Ливерпуля", если он согласится продлить контракт.

В этом сезоне Кейта провел за "Ливерпуль" 1 матч. Хавбек травмирован с 1 августа из-за травмы подколенного сухожилия.

Напомним, что Джудом интересуются в "Реале", "Ливерпуле", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Будущим летом клубы попытаются подписать 19-летнего полузащитника.