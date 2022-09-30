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Боруссия нашла замену Джуду Беллингему. Дортмунд интересуется полузащитником Ливерпуля
Все хотят Беллингема
Фото: twitter.com/LFC
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта интересен "Боруссии" Дортмунд и ещё нескольким клубам, сообщает Фабрицио Романо. Он может покинуть "красных" следующим летом на правах свободного агента.
В "Боруссии" рассматривают Кейта в качестве замены Джуду Беллингему. За англичанином выстроилась очередь из сразу нескольких топовых клубов.
Наби ещё не принял решение о своем будущем. Он хочет гарантий от "Ливерпуля", если он согласится продлить контракт.
В этом сезоне Кейта провел за "Ливерпуль" 1 матч. Хавбек травмирован с 1 августа из-за травмы подколенного сухожилия.
Напомним, что Джудом интересуются в "Реале", "Ливерпуле", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Будущим летом клубы попытаются подписать 19-летнего полузащитника.
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