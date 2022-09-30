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Холанд: Реал был третьей опцией для перехода. Гвардиола – лучший тренер мира
Эрлинг с отцом рассказали о том, как принималось решение этим летом
Фото: twitter.com/ManCity
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вместе со своим отцом в рамках документального фильма "Холанд: Важное решение", рассказали подробности перехода.
Про приоритетность команд при выборе.
– В нашем списке "Сити" был первой командой, второй – мюнхенская "Бавария". "Реал" был третьей опцией, а "ПСЖ" — четвертой. У нас также было несколько английских команд, кроме "Сити", которые довольно хороши: "Ливерпуль" и "Челси". Также есть "Барселона" – они примерно в одном ряду.
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Про работу с Пепом.
– Я никогда не переходил в клуб из-за тренера, но это в случае с Гвардиолой в "Сити", менеджер – это большой плюс. Он лучший тренер в мире.
Про "Сити" в целом.
– Вообще, на данный момент "Манчестер Сити" – это лучший спортивный проект в мире, и именно здесь я буду делать все возможное чтобы добиться успеха", – приводит его слова Marca.
Также Холанд рассказал, что уже после очного матча Лиги чемпионов между командами в 2021-м году игроки "горожан" уговаривали его перейти в "Манчестер Сити":
– После той игры, я думаю, человек 15 сказали, что я должен прийти. Стоунз и Диаш, Гюндоган, Фоден, Де Брюйне…", – сказал Эрлинг.
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