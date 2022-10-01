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Халл уволил Шоту Арвеладзе. После 11 туров команда идет на 20 месте

Англия
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Грузин проработал в британском клубе всего восемь месяцев

Халл уволил Шоту Арвеладзе. После 11 туров команда идет на 20 месте

Фото: Football365

UA-Футбол
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Грузинский главный тренер Шота Арвеладзе вчера был уволен из английского "Халл Сити". Коуч проработал в клубе восемь месяцев – с 27 января 2022 года. Тогда Арвеладзе подписал с "Халлом" 2,5 летний контракт.

В свой первый сезон Шота сумел спасти клуб от вылета, финишировав на 19 месте в таблице. Однако в новом сезоне грузин не справился с командой, набрав лишь 11 очков в 11 матчах Чемпионшипа.

До Англии Арвеладзе успел поработать с "АЗ Алкмар" (ассистентом тренера), "Кайсериспором", "Касымпашой", "Трабзонспором", "Маккаби Тель-Авив" и "Пахтакором". С узбекским клубом Шоте удалось дважды стать чемпионом страны, а также два раза выиграть кубок.

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В статье: Шота Арвеладзе Халл Сити
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