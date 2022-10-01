  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Роджерс – об уходе с Лестера: Я чувствую, что владельцы доверяют мне изменить это
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роджерс – об уходе с Лестера: Я чувствую, что владельцы доверяют мне изменить это

Англия
Обновлено
(1 голосов)

И он верит в положительный результат

Роджерс – об уходе с Лестера: Я чувствую, что владельцы доверяют мне изменить это

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал свое возможное увольнение:

“Я чувствую, что владельцы доверяют мне изменить это. Я лучший человек, который это сделает. Я уверен в этом", – сказал Роджерс.

Фабрицио Романо отмечает, что наставник не собирается покидать Лестер и хочет еще долго с ним работать. Напомним, что его контракт действует до лета 2025 года.

Напомним, что за семь туров текущей АПЛ "лисы" заработали одно очко. Пока команда замыкает турнирную таблицу чемпионата.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брендан Роджерс Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде