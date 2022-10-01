Роджерс – об уходе с Лестера: Я чувствую, что владельцы доверяют мне изменить это

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал свое возможное увольнение:

“Я чувствую, что владельцы доверяют мне изменить это. Я лучший человек, который это сделает. Я уверен в этом", – сказал Роджерс.

Фабрицио Романо отмечает, что наставник не собирается покидать Лестер и хочет еще долго с ним работать. Напомним, что его контракт действует до лета 2025 года.

Напомним, что за семь туров текущей АПЛ "лисы" заработали одно очко. Пока команда замыкает турнирную таблицу чемпионата.