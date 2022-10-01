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Роджерс – об уходе с Лестера: Я чувствую, что владельцы доверяют мне изменить это
И он верит в положительный результат
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал свое возможное увольнение:
“Я чувствую, что владельцы доверяют мне изменить это. Я лучший человек, который это сделает. Я уверен в этом", – сказал Роджерс.
Фабрицио Романо отмечает, что наставник не собирается покидать Лестер и хочет еще долго с ним работать. Напомним, что его контракт действует до лета 2025 года.
Напомним, что за семь туров текущей АПЛ "лисы" заработали одно очко. Пока команда замыкает турнирную таблицу чемпионата.
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