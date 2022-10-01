Владелец Эвертона продаст часть клуба. Новый собственник поможет оплатить строительство стадиона

Владелец ливерпульского "Эвертона" Фархад Мошири близок к заключению сделки с американским предпринимателем Мацеем Камински о продаже доли в клубе. Как сообщает издание The Guardian, американец станет миноритарным собственником команды.

По информации медиа, точный процент, который продаст Мошири еще обсуждается. Также, согласно условиям сделки, Камински поможет оплатить строительство нового стадиона "Эвертона", Брэмли Мур.

Общая цена сооружения новой арены команды обойдется приблизительно в 550 миллионов фунтов. Из этой суммы уже более 100 миллионов выплатил Фархад Мошири. В случае заключения сделки, Мацей Камински станет уже 12 американцем с долей в клубе АПЛ.