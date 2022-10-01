  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Владелец Эвертона продаст часть клуба. Новый собственник поможет оплатить строительство стадиона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владелец Эвертона продаст часть клуба. Новый собственник поможет оплатить строительство стадиона

Англия
(1 голосов)

Мацей Камински выкупит долю в ливерпульской команде

Владелец Эвертона продаст часть клуба. Новый собственник поможет оплатить строительство стадиона

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
Новина українською

Владелец ливерпульского "Эвертона" Фархад Мошири близок к заключению сделки с американским предпринимателем Мацеем Камински о продаже доли в клубе. Как сообщает издание The Guardian, американец станет миноритарным собственником команды.

По информации медиа, точный процент, который продаст Мошири еще обсуждается. Также, согласно условиям сделки, Камински поможет оплатить строительство нового стадиона "Эвертона", Брэмли Мур.

Общая цена сооружения новой арены команды обойдется приблизительно в 550 миллионов фунтов. Из этой суммы уже более 100 миллионов выплатил Фархад Мошири. В случае заключения сделки, Мацей Камински станет уже 12 американцем с долей в клубе АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Фархад Мошири
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде