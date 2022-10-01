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АПЛ. Арсенал - Тоттенхэм 3:1. Канониры остаются на первом месте
73 минуты Зинченко за Арсенал в победном лондонском дерби
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” нанес “Тоттенхэму” первое поражение в чемпионате и закрепился на первом месте. Даже если “Манчестер Сити” обыграет завтра “Манчестер Юнайтед” команда Александра Зинченко останется на первой позиции с отрывом в одно очко.
Сам Зинченко вышел сегодня в старте и в целом в составе “Арсенала” не было неожиданностей. Предсказуемый состав выставил и Конте. Травмированного Кулушевски заменил Ришарлисона, а Бена Дэвиса – Клеман Ленгле.
Довольно-таки предсказуемым был и рисунок игры. “Тоттенхэм” защищался глубоко на своей половине поля и рассчитывал на контратаки. У “Арсенала” было владение, средний темп, продуманные комбинации.
С первых минут больше остроты было у ворот Льориса. Мартинелли пробил в штангу с внешней стороны после своего выпада, а затем Джака пытался переправить мяч в угол ворот пяткой.
Александр Зинченко исполнял привычную роль дирижера в центр поля и несколько раз 35-й номер касался мяча в голевой комбинации, которая привела к голу Парти. В билд-апе к точному удару Парти с 20 метров игроки “Арсенала” выполнили 21 точный пас, в завершающей фазе Сака накрутил нескольких соперников на фланге, продлил на Уайта, и затем уже мяч попал к Парти.
21 passes in the build up to Partey's opener. The joint longest passing sequence leading to a goal in the Premier League this season alongside Fábio Vieira's strike against Brentford. pic.twitter.com/gffAxIZ3qw— Harvey Downes (@HarveyDownes92) October 1, 2022
“Тоттенхэм” ответил только один раз после стандарта – Ришарлисон пробивал из неудобной позиции, в падении, и Рэмсдейл был на месте.
Но затем гости ответили своим мячом. Буквально на ровном месте, но с другой стороны это было похоже на часть плана, домашнюю заготовку. Сака потерял мяч на своей половине поля, Бентанкур, Сон и Кейн разогнали контратаку, и на финише должен был быть Ришарлисон. “Арсенал” хаотично защищался в своей штрафной, Джака не сумел выбить мяч, а Габриэл в неаккуратном подкате сбил Ришарлисон. Точный пенальти от Кейна – 1:1.
Harry Kane wishes he could play against Arsenal every week ????— Telegraph Football (@TeleFootball) October 1, 2022
That's 14 goals in 18 games against the Gunners.#TelegraphFootball #ARSTOT #NLD pic.twitter.com/xLt0NKq10D
После пропущенного гола “Арсенал” потерял инициативу, и последние 15 минут первого тайма прошли в равной игре. От второго тайма можно было ожидать чего угодно.
Как в итоге оказалось, “Арсенал” сумел вернуть себе контроль над игрой, и быстро забил второй мяч. Сака забросил мяч в штрафную, а там кашу заварили Льорис с Ромеро. Французский кипер не смог зафиксировать мяч, а аргентинец проиграл борьбу за мяч Жезусу.
“Тоттенхэму” вернуться в игру во второй раз уже не удалось. Через 13 минут после гола Жезуса прямую красную карточку получил Эмерсон. Фулбек “Тоттенхэма” наступил сзади на голеностоп Мартинелли и Энтони Тэйлор сразу решился на удаление. Возможно рефери принял слишком жесткое решение, но и явной ошибки тоже не было, поэтому VAR не вмешивался.
“Арсеналу” понадобилось пять минут, чтобы реализовать большинство. Парти пробежал с мячом вперед, Мартинелли сместился с фланга в центр, потянув за собой защитников и освободив пространство для Джаки – 3:1.
Игры как таковой больше не было. Тренеры провели десять замен, у “Арсенала” было два-три полумомента, но всем все уже было понятно.
“Арсенал” провел хороший матч, футбол и идеи команда Микеля Артеты были более привлекательными, чем действия “Тоттенхэма” Антонио Конте. Заслуженная победа.
Starting the weekend right ???? pic.twitter.com/9O4D5XJjwB— Arsenal (@Arsenal) October 1, 2022
Чемпионат Англии, девятый тур. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” – “Тоттенхэм” 3:1
Голы: Парти 20, Жезус 49, Джака 67 – Кейн 31 (пен.)
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт (Томиясу 89), Салиба, Габриэл, Зинченко (Тирни 73) – Парти (Локонга 73), Джака – Сака, Эдегор (Виейра 80), Мартинелли – Жезус (Нкетиа 80)
“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Ленгле (Санчес 71) – Эмерсон, Хейбьерг (Скипп 75), Бентанкур, Перишич (Сессеньон 71) – Ришарлисон (Доэрти 71), Кейн, Сон (Биссума 71)
Предупреждение: Салиба 78, Мартинелли 85 – Дайер 90+3
Удаление: Эмерсон 62
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