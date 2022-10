АПЛ. Арсенал - Тоттенхэм 3:1. Канониры остаются на первом месте

“Арсенал” нанес “Тоттенхэму” первое поражение в чемпионате и закрепился на первом месте. Даже если “Манчестер Сити” обыграет завтра “Манчестер Юнайтед” команда Александра Зинченко останется на первой позиции с отрывом в одно очко.

Сам Зинченко вышел сегодня в старте и в целом в составе “Арсенала” не было неожиданностей. Предсказуемый состав выставил и Конте. Травмированного Кулушевски заменил Ришарлисона, а Бена Дэвиса – Клеман Ленгле.

Довольно-таки предсказуемым был и рисунок игры. “Тоттенхэм” защищался глубоко на своей половине поля и рассчитывал на контратаки. У “Арсенала” было владение, средний темп, продуманные комбинации.

С первых минут больше остроты было у ворот Льориса. Мартинелли пробил в штангу с внешней стороны после своего выпада, а затем Джака пытался переправить мяч в угол ворот пяткой.

Александр Зинченко исполнял привычную роль дирижера в центр поля и несколько раз 35-й номер касался мяча в голевой комбинации, которая привела к голу Парти. В билд-апе к точному удару Парти с 20 метров игроки “Арсенала” выполнили 21 точный пас, в завершающей фазе Сака накрутил нескольких соперников на фланге, продлил на Уайта, и затем уже мяч попал к Парти.

21 passes in the build up to Partey's opener. The joint longest passing sequence leading to a goal in the Premier League this season alongside Fábio Vieira's strike against Brentford. pic.twitter.com/gffAxIZ3qw