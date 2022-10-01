Кейн стал первым в истории АПЛ, кто забил 100 голов на выезде

В рамках 9-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома переиграл своих соседей по британской столице - "Тоттенхэм". Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу "пушкарей".

Единственный мяч "шпор" в этом поединке на свой счет записал Харри Кейн - англичанин поразил ворота команды Микеля Артеты на 31-й минуте встречи.

Таким образом, форвард стал первым в истории АПЛ, кому покорилась отметка в 100 забитых мячей в гостевых матчах.

В текущем сезоне английского первенства лидер атак "Тоттенхэма" записал на свой счет 6 голов в 7 матчах.