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Кейн стал первым в истории АПЛ, кто забил 100 голов на выезде
Юбилейный в игре против "Арсенала"
Premier League Twitter
В рамках 9-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал"
Единственный мяч "шпор" в этом поединке на свой счет записал Харри Кейн - англичанин поразил ворота команды Микеля Артеты на 31-й минуте встречи.
Таким образом, форвард стал первым в истории АПЛ, кому покорилась отметка в 100 забитых мячей в гостевых матчах.
В текущем сезоне английского первенства лидер атак "Тоттенхэма" записал на свой счет 6 голов в 7 матчах.
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