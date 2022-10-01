  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Вторая подряд победа Эвертона, Ньюкасл разбивает Фулхэм
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Вторая подряд победа Эвертона, Ньюкасл разбивает Фулхэм

Англия
(1 голосов)

Борнмут и Брентфорд поделили очки, очередное поражение Саутгемптона

АПЛ. Вторая подряд победа Эвертона, Ньюкасл разбивает Фулхэм

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, девятый тур

Саутгемптон “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Эвертон” 1:2

Голы: Арибо 49 – Коуди 52, Макнил 54

“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Белла-Котчап, Чалета-Цар, Лариос (Перро 60) – Уорд-Проуз, Мэйтленд-Найлз (Эдози 67) – Стюарт Армстронг (Эльюнусси 89), Арибо, Мара (Адам Армстронг 60) – Адамс

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмэн – Ивоби, Гейе, Онана (Дэвис 74) – Грэй (Дукуре 90+1), Мопе (Рондон 88), Макнил (Гордон 74)

Предупреждения: Мэйтленд-Найлз 7, Стюарт Армстронг 85 – Гейе 83

Борнмут, “Дин Корт”

“Борнмут” – “Брентфорд” 0:0

“Борнмут”: Нету – Смит, Мифем, Сенеси, Земура – Тавернье, Кук, Лерма, Биллинг – Мур (Кристи 72), Соланке

“Брентфорд”: Райя – Генри, Ми, Янссон (Йоргенсен 65), Айер (Хики 61) – Йенсен, Янельт, Баптист (Оньека 84) – Дамсгор (Дасилва 61), Тоуни, Мбемо (Висса 61)

Предупреждения: Лерма 75 – Тоуни 45+2, Хики 67

Лондон, “Крэйвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Ньюкасл” 1:4

Голы: Бобби Рид 88 – Уилсон 11, Альмирон 33, Лонгстафф 43, Альмирон 57

“Фулхэм”: Лено – Мбабу (Кэйрни 45+3), Адарабийо, Рим, Курзава (Диоп 45+2) – Харрисон Рид, Чалоба – Джеймс (Кебано 70), Перейра, Бобби Рид – Митрович (Винисиус 37)

“Ньюкасл”: Поуп – Берн (Таргетт 83), Ботман, Шер (Ласселс 83), Триппьер (Льюис 83) – Уиллок, Гимараэш (Андерсон 59), Лонгстафф – Мерфи, Уилсон (Фрейзер 66), Альмирон

Предупреждения: Митрович 12, Харрисон Рид 54

Удаление: Чалоба 8

Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Брайтон” 3:3

Голы: Фирмино 33, Фирмино 54, Уэбстер 63 (авт.) – Троссард 4, Троссард 17, Троссард 83

Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Челси” 1:2

Голы: Эдуар 7 – Обамеянг 38, Галлахер 90

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд Фулхэм (Лондон) АПЛ Ньюкасл "Саутгемптон" Борнмут (Англия) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде