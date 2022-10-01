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АПЛ. Вторая подряд победа Эвертона, Ньюкасл разбивает Фулхэм
Борнмут и Брентфорд поделили очки, очередное поражение Саутгемптона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, девятый тур
Саутгемптон “Сент-Мэрис”
“Саутгемптон” – “Эвертон” 1:2
Голы: Арибо 49 – Коуди 52, Макнил 54
“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Белла-Котчап, Чалета-Цар, Лариос (Перро 60) – Уорд-Проуз, Мэйтленд-Найлз (Эдози 67) – Стюарт Армстронг (Эльюнусси 89), Арибо, Мара (Адам Армстронг 60) – Адамс
“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмэн – Ивоби, Гейе, Онана (Дэвис 74) – Грэй (Дукуре 90+1), Мопе (Рондон 88), Макнил (Гордон 74)
Предупреждения: Мэйтленд-Найлз 7, Стюарт Армстронг 85 – Гейе 83
Борнмут, “Дин Корт”
“Борнмут” – “Брентфорд” 0:0
“Борнмут”: Нету – Смит, Мифем, Сенеси, Земура – Тавернье, Кук, Лерма, Биллинг – Мур (Кристи 72), Соланке
“Брентфорд”: Райя – Генри, Ми, Янссон (Йоргенсен 65), Айер (Хики 61) – Йенсен, Янельт, Баптист (Оньека 84) – Дамсгор (Дасилва 61), Тоуни, Мбемо (Висса 61)
Предупреждения: Лерма 75 – Тоуни 45+2, Хики 67
Лондон, “Крэйвен Коттедж”
“Фулхэм” – “Ньюкасл” 1:4
Голы: Бобби Рид 88 – Уилсон 11, Альмирон 33, Лонгстафф 43, Альмирон 57
“Фулхэм”: Лено – Мбабу (Кэйрни 45+3), Адарабийо, Рим, Курзава (Диоп 45+2) – Харрисон Рид, Чалоба – Джеймс (Кебано 70), Перейра, Бобби Рид – Митрович (Винисиус 37)
“Ньюкасл”: Поуп – Берн (Таргетт 83), Ботман, Шер (Ласселс 83), Триппьер (Льюис 83) – Уиллок, Гимараэш (Андерсон 59), Лонгстафф – Мерфи, Уилсон (Фрейзер 66), Альмирон
Предупреждения: Митрович 12, Харрисон Рид 54
Удаление: Чалоба 8
Ливерпуль, “Энфилд”
Голы: Фирмино 33, Фирмино 54, Уэбстер 63 (авт.) – Троссард 4, Троссард 17, Троссард 83
Лондон, “Селхерст Парк”
Голы: Эдуар 7 – Обамеянг 38, Галлахер 90
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