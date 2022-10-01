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Кристал Пэлас – Челси 1:2. Селхерст Парк – место силы для Галлахера

Англия
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Хавбек блестяще отыграл прошлый сезон за "орлов", но сегодня он принес победу "синим"

Кристал Пэлас – Челси 1:2. Селхерст Парк – место силы для Галлахера

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 9-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Кристал Пэлас" – "Челси" 1:2

Голы: Эдуар (7) – Обамеянг (38), Галлахер (90)

"Кристал Пэлас": Гуайта – Клайн (Томкинс, 44), Уорд, Гуэхи, Митчелл – Олисе, Дукуре (Хьюз, 84), Эзе (Шлупп, 74) – Айю, Эдуар (Матета, 83), Заха

"Челси": Аррисабалага – Джеймс, Фофана, Силва, Чилвелл – Стерлинг, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 56), Маунт (Пулишич, 84) – Хавертц (Галлахер, 76), Обамеянг (Броя, 75)

Предупреждения: Эдуар (22), Маунт (52) – Силва (33), Ковачич (88)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Пьер-Эмерик Обамеянг Челси (Лондон) АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Одсонн Эдуар Жан-Филипп Матета Конор Галлахер
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