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Кристал Пэлас – Челси 1:2. Селхерст Парк – место силы для Галлахера
Хавбек блестяще отыграл прошлый сезон за "орлов", но сегодня он принес победу "синим"
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 9-й тур
Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Кристал Пэлас" – "Челси" 1:2
Голы: Эдуар (7) – Обамеянг (38), Галлахер (90)
"Кристал Пэлас": Гуайта – Клайн (Томкинс, 44), Уорд, Гуэхи, Митчелл – Олисе, Дукуре (Хьюз, 84), Эзе (Шлупп, 74) – Айю, Эдуар (Матета, 83), Заха
"Челси": Аррисабалага – Джеймс, Фофана, Силва, Чилвелл – Стерлинг, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 56), Маунт (Пулишич, 84) – Хавертц (Галлахер, 76), Обамеянг (Броя, 75)
Предупреждения: Эдуар (22), Маунт (52) – Силва (33), Ковачич (88)
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