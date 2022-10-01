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Ливерпуль – Брайтон 3:3. Хет-трик Троссара спас дебют Де Дзерби в АПЛ
Результативность команд сегодня была на высшем уровне
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, девятый тур
"Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Эндрю Медли
Ливерпуль – Брайтон 3:3
Голы: Фирмино 33, 54, Уэбстер 63 (авт.) – Троссар 4, 18, 83
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас – Хендерсон, Фабинью, Тьяго – Салах, Фирмино, Карвалью
Брайтон: Санчес – Уэлтман, Данк, Вебстер – Марч, Кайседо, Макаллистер, Эступиньян – Гросс, Троссард – Уэлбек
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