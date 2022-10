АПЛ. Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0. Первая домашняя победа хаммерс и возвращение Косты

“Вест Хэм” покидает зону вылета английской Премьер-лиги, и его место в ней занял “Вулверхэмптон”.

“Вест Хэм” и “Вулверхэмптон” провели матч на уровне команд второй половины турнирной таблицы. Обе команды по своим возможностям и индивидуальному уровню футболистов могут претендовать на большее, но новый сезон начали невыразительно. Главные проблемы “Вест Хэма” и “Вулверхэмптон” были в атаке – обе команды имели проблемы с созданием голевых моментов и забили всего по три мяча в АПЛ до сегодняшней игры.

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром и ассистентом “Вест Хэма” был вингер Джаррод Боуэн. До встречи с “Вулверхэмптоном” у 25-летнего вингера не было ни одного гола и ассиста в лиге. Сегодня Боуэн наконец-то напомнил о себе. Хороший матч провел и 40-миллионный новичок “хаммерс” Джанлука Скамакка.

Именно парочка Скамакка – Боуэн организовала первый гол в матче. Форвард сборной Италии часто спускался глубже, чтобы подставить спину, и в первом голе Скамакка встретил мяч глубоко, затем продлил его вперед на Боуэна, удар вингера был заблокирован, но сам же Скамакка уже был на добивании – 1:0.

Jarrod Bowen with the best seat in the house for Gianluca Scamacca's stylish finish ???? #WHUWOL | @WestHam pic.twitter.com/bfOt4GUqqL

До мяча Скамакки “Вулверхэмптон” создал пару полумоментов, но Фабианский справлялся со всеми угрозами. “Вулвз” нужен был нападающий. И он появится во втором тайме. Но сначала “Вест Хэм” забил второй гол.

В этот раз Боуэн уже забил сам. Игрок сборной Англии подхватил мяч после отскока, обыграл Аит-Нури и красиво пробил по воротам – 2:0.

Диего Коста появился на поле на 58-й минуте. Для 33-летнего форварда это был первый матч с 12 декабря 2021, в АПЛ легенда “Челси” в последний раз появлялся на поле 21 мая 2017 года, 1960 дней назад.

Коста сохранил бомбардирские инстинкты и в целом хорошо вошел в игру. Он ассистировал Поденсе в забитом мяче, который был отменен из-за небольшого офсайда, а перед сам опасно пробивал головой – мяч разминулся рядом со штангой.

Two big chances! ????



Costa heads just wide after being picked out in the middle and Adama fires over the crossbar after finding space on the edge of the hosts' box. #COYW pic.twitter.com/ARin1Gkgtv