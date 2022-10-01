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АПЛ. Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0. Первая домашняя победа хаммерс и возвращение Косты

Англия
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Вест Хэм взял три очка благодаря голам Скамакки и Боуэна

АПЛ. Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0. Первая домашняя победа хаммерс и возвращение Косты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Вест Хэм” покидает зону вылета английской Премьер-лиги, и его место в ней занял “Вулверхэмптон”.

“Вест Хэм” и “Вулверхэмптон” провели матч на уровне команд второй половины турнирной таблицы. Обе команды по своим возможностям и индивидуальному уровню футболистов могут претендовать на большее, но новый сезон начали невыразительно. Главные проблемы “Вест Хэма” и “Вулверхэмптон” были в атаке – обе команды имели проблемы с созданием голевых моментов и забили всего по три мяча в АПЛ до сегодняшней игры.

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром и ассистентом “Вест Хэма” был вингер Джаррод Боуэн. До встречи с “Вулверхэмптоном” у 25-летнего вингера не было ни одного гола и ассиста в лиге. Сегодня Боуэн наконец-то напомнил о себе. Хороший матч провел и 40-миллионный новичок “хаммерс” Джанлука Скамакка.

Именно парочка Скамакка – Боуэн организовала первый гол в матче. Форвард сборной Италии часто спускался глубже, чтобы подставить спину, и в первом голе Скамакка встретил мяч глубоко, затем продлил его вперед на Боуэна, удар вингера был заблокирован, но сам же Скамакка уже был на добивании – 1:0.

До мяча Скамакки “Вулверхэмптон” создал пару полумоментов, но Фабианский справлялся со всеми угрозами. “Вулвз” нужен был нападающий. И он появится во втором тайме. Но сначала “Вест Хэм” забил второй гол.

В этот раз Боуэн уже забил сам. Игрок сборной Англии подхватил мяч после отскока, обыграл Аит-Нури и красиво пробил по воротам – 2:0.

Диего Коста появился на поле на 58-й минуте. Для 33-летнего форварда это был первый матч с 12 декабря 2021, в АПЛ легенда “Челси” в последний раз появлялся на поле 21 мая 2017 года, 1960 дней назад.

Коста сохранил бомбардирские инстинкты и в целом хорошо вошел в игру. Он ассистировал Поденсе в забитом мяче, который был отменен из-за небольшого офсайда, а перед сам опасно пробивал головой – мяч разминулся рядом со штангой.

Но этого “Вулверхэмптону” для перелома игры было мало. Нельзя сказать, что у “Вест Хэм” был контроль над игрой, но все же команда Дэвида Мойеса довела матч до победы – 2:0.

Чемпионат Англии, девятый тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Вулверхэмптон” 2:0

Голы: Скамакка 29, Боуэн 54

“Вест Хэм”: Фабианский – Керер, Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Пакета (Эмерсон 74), Корне (Форнальс 34) – Скамакка (Антонио 66)

“Вулверхэмптон”: Са – Килман, Невеш, Хонни – Аит-Нури, Нуньеш (Бубакар Траоре 72), Моутинью, Семеду (Кэмпбелл 73) – Нету (Адама Траоре 24), Поденсе – Гедеш (Коста 58)

Предупреждения: Райс 52, Крессуэлл 83 – Невеш 14, Моутинью 22

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон АПЛ Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Джаррод Боуэн Джанлука Скамакка
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