Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал - Тоттенхэм 3:1. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа Арсенала в дерби
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” взял три очка в Дерби Северного Лондона, забив три гола в ворота “Тоттенхэма”. Команда Микеля Артеты контролировала ход игры, и свои голы забила благодаря действиям Жезуса, Саки, Джаки и Парти в атаке. “Тоттенхэма” смог ответить только мячом Кейна с пенальти.
Чемпионат Англии, девятый тур. Лондон, “Эмирейтс”
Голы: Парти 20, Жезус 49, Джака 67 – Кейн 31 (пен.)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- День гостевых побед, погоня Шахтера и Днепра-1 за лидерство. Таблица и результаты тура УПЛ
- Минай - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Россияне обстреляли инфраструктуру в Одесской области и жилой дом в Николаеве
- Возвращение УПЛ, дерби Манчестера. Расписание футбола на выходные
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet