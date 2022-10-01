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Арсенал - Тоттенхэм 3:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Уверенная победа Арсенала в дерби

Арсенал - Тоттенхэм 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Арсенал” взял три очка в Дерби Северного Лондона, забив три гола в ворота “Тоттенхэма”. Команда Микеля Артеты контролировала ход игры, и свои голы забила благодаря действиям Жезуса, Саки, Джаки и Парти в атаке. “Тоттенхэма” смог ответить только мячом Кейна с пенальти.

Чемпионат Англии, девятый тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Тоттенхэм” 3:1

Голы: Парти 20, Жезус 49, Джака 67 – Кейн 31 (пен.)

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Гранит Джака видео Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Харри Кейн видеоповторы Габриэл Жезус Томас Парти
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