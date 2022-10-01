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Де Дзерби начинает весело. Ливерпуль - Брайтон 3:3. Обзор матча, видео голов
Ливерпуль - Брайтон 3:3 - 01.10.2022 - Видеообзор матча АПЛ - АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" снова потерял очки – таким темпом тяжело будет бороться за корону АПЛ. Оправданием то, что соперником был крепкий "Брайтон", не служит.
Хотя "чайки" реально непростые – даже после ухода Поттера. На место старого тренера пришел Роберто Де Дзерби и сразу же начал с веселого шоу. 3:3 – это точно стоит вашего внимания.
Смотрите, как развивались события, в видеообзоре.
"Ливерпуль" – "Брайтон" 3:3
Голы: Фирмино 33, 54, Уэбстер 63 (авт.) – Троссар 4, 18, 83
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