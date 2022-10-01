Волевая. Кристал Пэлас - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча

"Челси" очень тяжело входил в сезон. Дошло до того, что пришлось сменить тренера. Но после обновления есть надежда, что ситуация наладится. Во всяком случае, у команды есть характер – и это хороший признак.

Характер сегодня проявился в матче с "Кристал Пэлас". "Синие" пропустили первыми, но смогли не только отыграться, но и выиграть.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча АПЛ.

АПЛ, 9-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Кристал Пэлас" – "Челси" 1:2

Голы: Эдуар (7) – Обамеянг (38), Галлахер (90)