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Волевая. Кристал Пэлас - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Кристал Пэлас - Челси 1:2 – 01.10.2022 – Видеообзор матча АПЛ – АПЛ на UA-Футбол

Волевая. Кристал Пэлас - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" очень тяжело входил в сезон. Дошло до того, что пришлось сменить тренера. Но после обновления есть надежда, что ситуация наладится. Во всяком случае, у команды есть характер – и это хороший признак.

Характер сегодня проявился в матче с "Кристал Пэлас". "Синие" пропустили первыми, но смогли не только отыграться, но и выиграть.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча АПЛ.

АПЛ, 9-й тур
Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Кристал Пэлас" – "Челси" 1:2
Голы: Эдуар (7) – Обамеянг (38), Галлахер (90)

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В статье: Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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