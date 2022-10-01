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Клопп: Брайтон очень хорош. Они заслужили сегодня хотя бы очко

Англия
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Игра подопечных Де Дзерби понравилась коучу "красных"

Клопп: Брайтон очень хорош. Они заслужили сегодня хотя бы очко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий после матча с "Брайтоном" (3:3) в АПЛ.

"В этой игре мы увидели разные истории. Была история о том, как мы пропустили два гола в начале матча, была история нашего камбэка, а затем история о том, как мы все упустили.

"Брайтон" очень хорош, по-настоящему. Нас немного удивила новая тактика. Мы адаптировались после 0:2, забили голы в результате контратак. Мы могли победить, но заслуживали ли мы этого? Я вот не уверен. "Брайтон" заслужил хоть очко.

Мы многое сделали правильно в течение недели, но уверенность – это маленький цветочек, и тяжело, когда на него наступают. Это нужно принять. Конечно, такого результата нам недостаточно, но что имеем – то имеем.

Мы могли защищаться намного лучше. Но таков футбол, нужно это принять. Когда матч начинается таким образом, важно продолжать бороться. Да, было бы здорово вырвать победу, но у нас всегда проблемы с "Брайтоном". Надо прибавлять", – сказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.10.2022 в 20:56
Найцікавіший чемпіонат !
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