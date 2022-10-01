Де Дзерби о ничьей с Ливерпулем: Мои мысли до сих пор о Шахтере и украинском народе

Новоиспеченный главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал свой первый матч во главе английской команды, а именно ничью с "Ливерпулем" в рамках 9-го тура АПЛ.

"Это был очень трудный матч, но я рад за своих игроков и свой клуб. Мы провели фантастическую игру. У нас была возможность забить больше, но "Ливерпуль" всегда был потрясающей командой. Была возможность выиграть, но я не знаю. С моими игроками в будущем я смогу давать больше указаний по игре. Я попросил их вести игру храбро и показать это, когда я сделал замены.

Сейчас я просто думаю о том, что произошло пару месяцев назад и где я был в феврале. Я был уверен, что сегодня мы сможем сыграть очень хорошую игру. Я очень горжусь тем, что являюсь главным тренером "Брайтона". Но мои мысли до сих пор о донецком "Шахтере", моем бывшем клубе и всем украинском народе", - рассказал итальянский коуч.

После этого поединка "Брайтон" идет в зоне Лиги чемпионов. В свою очередь "Ливерпуль" Юргена Клоппа расположился аж на 9-й позиции.