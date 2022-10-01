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Де Дзерби о ничьей с Ливерпулем: Мои мысли до сих пор о Шахтере и украинском народе

Англия
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(1 голосов)

Итальянский коуч о дебютной игре в Англии

Де Дзерби о ничьей с Ливерпулем: Мои мысли до сих пор о Шахтере и украинском народе

Фото: lookcharms

Новина українською

Новоиспеченный главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал свой первый матч во главе английской команды, а именно ничью с "Ливерпулем" в рамках 9-го тура АПЛ.

"Это был очень трудный матч, но я рад за своих игроков и свой клуб. Мы провели фантастическую игру. У нас была возможность забить больше, но "Ливерпуль" всегда был потрясающей командой.

Была возможность выиграть, но я не знаю. С моими игроками в будущем я смогу давать больше указаний по игре. Я попросил их вести игру храбро и показать это, когда я сделал замены.

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Сейчас я просто думаю о том, что произошло пару месяцев назад и где я был в феврале. Я был уверен, что сегодня мы сможем сыграть очень хорошую игру. Я очень горжусь тем, что являюсь главным тренером "Брайтона". Но мои мысли до сих пор о донецком "Шахтере", моем бывшем клубе и всем украинском народе", - рассказал итальянский коуч.

После этого поединка "Брайтон" идет в зоне Лиги чемпионов. В свою очередь "Ливерпуль" Юргена Клоппа расположился аж на 9-й позиции.

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В статье: Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
BBC

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.10.2022 в 21:40
Дякуємо! Міг і забути як всі гравці, які втікли з клубу! Но повага Тобі Роберто за слова! Іноді достатньо слів!
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+2
0
Acsakal (Kharkiv)
01.10.2022 в 22:11
Дійсно, несподівано і гідно справжньої людини. Він іноземець і ніяк не зобовязаний: нова команда, нові вболівальники, нові вимоги. Але він не викинув з серця Україну - на відміну від всіляких там ордеців та ваня-сень.
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.10.2022 в 21:31
Зворушливо
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0
0
Yarik1978 (Саджівка)
01.10.2022 в 21:18
Згадати про весь український народ в Англії на новій роботі... Я почав поважати Дзербі.
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+3
0

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