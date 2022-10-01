Антони: Роналду помогает мне чувствовать себя комфортно в команде

Бразильский вингер "Манчестер Юнайтед" Антони рассказал про отношения с Криштиану Роналду:

"Я чувствую себя счастливым и сказал ему об этом. Мы постоянно общаемся. Он помогает мне чувствовать себя комфортно. Я словно знаю его уже давно. Об этом я ему и сказал.

У него прекрасная карьера, он пример для тех, кто моложе него. Мы управляем им в видеоиграх, смотрим за ним по телевизору, а у меня теперь есть возможность делить с ним различные моменты. Это для меня как награда.

Я все еще молод, мне 22 года. Я многое от него узнаю", – сказал Антони.