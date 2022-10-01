  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Антони: Роналду помогает мне чувствовать себя комфортно в команде
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Антони: Роналду помогает мне чувствовать себя комфортно в команде

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Криштиану полезен не только на поле

Антони: Роналду помогает мне чувствовать себя комфортно в команде

Фото: Goal.com

Новина українською

Бразильский вингер "Манчестер Юнайтед" Антони рассказал про отношения с Криштиану Роналду:

"Я чувствую себя счастливым и сказал ему об этом. Мы постоянно общаемся. Он помогает мне чувствовать себя комфортно. Я словно знаю его уже давно. Об этом я ему и сказал.

У него прекрасная карьера, он пример для тех, кто моложе него. Мы управляем им в видеоиграх, смотрим за ним по телевизору, а у меня теперь есть возможность делить с ним различные моменты. Это для меня как награда.

Я все еще молод, мне 22 года. Я многое от него узнаю", – сказал Антони.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Антони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде