Камбек. Саутгемптон – Эвертон 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча девятого тура АПЛ, в котором "Саутгемптон" принимал "Эвертон". Все интересное команды оставили на второй тайм, а если быть точнее, то к его началу. В периоде 49-54 минут сначала забили "святые", а затем резко камбек сделали "ириски". Затем у команд еще были эпизоды, но реализовать их они не смогли.

"Саутгемптон" – "Эвертон" 1:2

Голы: Арибо 49 – Коуди 52, Макнил 54