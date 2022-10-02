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Камбек. Саутгемптон – Эвертон 1:2. Видео голов и обзор матча

Англия
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Вторая победа "ирисок" подряд

Камбек. Саутгемптон – Эвертон 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча девятого тура АПЛ, в котором "Саутгемптон" принимал "Эвертон". Все интересное команды оставили на второй тайм, а если быть точнее, то к его началу. В периоде 49-54 минут сначала забили "святые", а затем резко камбек сделали "ириски". Затем у команд еще были эпизоды, но реализовать их они не смогли.

"Саутгемптон" – "Эвертон" 1:2

Голы: Арибо 49 – Коуди 52, Макнил 54

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) "Саутгемптон"
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