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Камбек. Саутгемптон – Эвертон 1:2. Видео голов и обзор матча
Вторая победа "ирисок" подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча девятого тура АПЛ, в котором "Саутгемптон" принимал "Эвертон". Все интересное команды оставили на второй тайм, а если быть точнее, то к его началу. В периоде 49-54 минут сначала забили "святые", а затем резко камбек сделали "ириски". Затем у команд еще были эпизоды, но реализовать их они не смогли.
"Саутгемптон" – "Эвертон" 1:2
Голы: Арибо 49 – Коуди 52, Макнил 54
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