Гвардиола - об МЮ: Если постоянно менять игроков и тренеров, будет гораздо сложнее

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопрос, является ли работа в "МЮ" самой сложной в мире:

"Я не знаю. Представьте себе, что возглавили "Манчестер Юнайтед", который только что выиграл третью Лигу чемпионов и третью АПЛ подряд. Вам было бы сложнее. Сейчас же средние результаты команды низкие, она не попала в ЛЧ по итогам прошлого сезона. Достаточно показать хороший результат – и это уже лучше, чем было.

Но в конечном итоге важно то, сколько времени руководство дает тренеру. Результаты – это часть дела, но клуб должен смотреть и на то, как футболисты тренируются, как они себя ведут в раздевалке и с прессой. Если клуб верит в то, что делает тренер, надо давать ему время. Футболу, как и многим другим вещам в жизни, нужно время, чтобы принять нужный вид.

Если постоянно менять игроков и тренеров, будет гораздо сложнее. Разве все те тренеры, которые работали в "МЮ" после Алекса Фергюсона, плохие специалисты? Нет, разумеется. Но я не знаю, почему все так сложилось, я не имею отношения к этому клубу. Если у тен Хага все получится – тем лучше для "МЮ", – сказал Гвардиола.