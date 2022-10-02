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Вингер Брайтона стал третьим игроком, кому удалось забить три гола за матч Ливерпуля на Энфилде в рамках АПЛ
Такого не было 13 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Брайтона" Леандро Троссар вчера оформил хет-трик в выездном поединке против "Ливерпуля", тем самым подарив ничью в первом матче Де Дзерби во главе "чаек".
Бельгиец стал третьим футболистом за всю историю АПЛ, которому удавалось забить минимум трижды на "Энфилде". Ранее это делал Петер Ндлову в марте 1995 года и Андрей Аршавин в апреле 2009 года. Правда, игрок из Зимбабве оформил хет-трик, а россиянин – покер.
Интересно, что из этих трех результативных для соперника поединков "Ливерпуль" уступил лишь в одном – в том же 1995 году "Ковентри Сити".
Отметим, что в этом сезоне на счету Троссара пять голов у АПЛ. По этому показателю он разделяет четвертую позицию с Фирмино, Жезусом и Тони.
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