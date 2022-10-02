Вингер Брайтона стал третьим игроком, кому удалось забить три гола за матч Ливерпуля на Энфилде в рамках АПЛ

Вингер "Брайтона" Леандро Троссар вчера оформил хет-трик в выездном поединке против "Ливерпуля", тем самым подарив ничью в первом матче Де Дзерби во главе "чаек".

Бельгиец стал третьим футболистом за всю историю АПЛ, которому удавалось забить минимум трижды на "Энфилде". Ранее это делал Петер Ндлову в марте 1995 года и Андрей Аршавин в апреле 2009 года. Правда, игрок из Зимбабве оформил хет-трик, а россиянин – покер.

Интересно, что из этих трех результативных для соперника поединков "Ливерпуль" уступил лишь в одном – в том же 1995 году "Ковентри Сити".

Отметим, что в этом сезоне на счету Троссара пять голов у АПЛ. По этому показателю он разделяет четвертую позицию с Фирмино, Жезусом и Тони.