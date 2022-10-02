Артета: Мы еще ничего не сделали, ничего не добились

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал вчерашнею победу своей команды в матче АПЛ против "Тоттенхэма":

“Такая победа добавляет информацию нам и игрокам, а также внушает уверенность в том, что мы можем играть настолько хорошо против такого соперника. Всегда отлично смотреть в турнирную таблицу и видеть свою команду на такой позиции, где мы сейчас находимся. Это дает большой подъем духа, добрые чувства. Но мы не теряем концентрацию. Полностью сосредоточены на своей игре. Поверьте, у нас очень голодная и скромная команда.

Мы знаем, где мы находимся. И мы еще ничего не сделали, ничего не добились. Есть много вещей, которые нужно улучшать в игре, и это именно то направление, в котором мы продолжаем двигаться.

"Арсенал" – претендент на титул? Я оставлю эту тему вам, ребята, честно. Мы только в начале пути. Таблица говорит о чем-то, но это не то, на что мы смотрим”, – сказал Артета.