АПЛ. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3. Неизбежность

Серия из четырех побед “Манчестер Юнайтед” в АПЛ вселила надежды и оптимизм болельщикам МЮ, но при встрече с командой, которую многие считают лучшей мире, “Юнайтед” посыпался и закономерно проиграл. Разница между командами была колоссальная и она не в полной мере отразилась на итоговом счете.

Перед стартом игры стало известно о повреждении опорника “Манчестер Сити” Родри. Калвин Филлипс, которого “Сити” покупал как раз для таких происшествий, остается травмированным, поэтому место в центре поля “горожан” занял Гюндоган. Неожиданно остался в запасе Рубен Диаш и пара центрбеков “Сити” Аканджи - Аке выглядела экспериментально. Но “Манчестер Юнайтед” никак не воспользовался кадровыми неожиданностями своего соперника. Сам тен Хаг выставил максимально предсказуемый состав. Травмированный Магуайр вне заявки, Шоу, Каземиро и Роналду остались на скамейке запасных.

“Сити” начал матч очень мощно. Хозяева сразу стали бить по правому флангу “Манчестер Юнайтед”. Грилиш, Силва и Канселу часто менялись позициями, и Далот был брошен на растерзание соперниками. Уже на второй минуте португальский хавбек МЮ получил желтую карточку. И именно с правого фланга “Юнайтед” пропустил первый гол.

Как это часто бывает с “Сити”, о голевой атаке нужно рассказать целиком. Началось все с того, что Санчо в центре поля позволил обокрасть себя Аканджи, центрбек “Сити” дал пас на левый фланг Фодену, затем мяч в полукруге штрафной получил Грилиш, с помощью Канселу и Гюндогана трио “Сити” преодолело прессинг “Юнайтед”, пас на фланг Силве, прострел и Фоден уже тут как тут. За воспитанником “Сити” недосмотрел Эриксен.

Что было дальше? У “Сити” был мяч и был контроль. Каких-то намеков на контратаки у “Юнайтед” не было совсем. “Горожане” умело перекрывали Эриксена в глубине, и у гостей не было способа покинуть свою половину поля.

“Сити” мог удваивать счет, но Гюндоган попал в штангу после штрафного, а затем Фоден пробил мимо, после еще одной фланговой комбинации.

Казалось, что рано или поздно “Сити” забьет второй мяч. “Юнайтед” просто ничего не мог противопоставить команде Гвардиолы. Гости играли плохо. Простые ошибки в первых передачах, отсутствие компактности и подстраховки, и главное – игроки “Манчестер Юнайтед” просто не могли адаптировать свою игру и свой план на матч под те вызовы, которые перед ними поставил “Сити”. Это было свободное падение и в итоге голы в ворота Де Хеа полетели один за другим.

Второй мяч – угловой. Простая подача Де Брюйне и так как у “Юнайтед” ограниченное количество высоких игроков в составе, никто не смог накрыть Холанда. 2:0.

Третий мяч – еще один комбинационный гол, который можно смаковать долго. И снова нужно смотреть на начало атаки, как Гюндоган, Силва и Грилиш легко разбили прессинг “Юнайтед”, Грилиш промчал в свободную зону вперед, дал пас на Де Брюйне и бельгиец выдал подачу на Холанда в штрафную площадку. Как не пытался Варан предугадать эпизод, с рывком норвежца он справится не смог.

И четвертый мяч на закуску. Снова дыра у “Юнайтед” в центре поля, Де Брюйне дал пас Холанду в прорыв, а девятый номер “Сити” прострелил на Фодена.

Второй раз в сезоне “Манчестер Юнайтед” пропускает четыре гола в первом тайме. Некоторые гостевые болельщики решили отправиться домой или паб уже в перерыве.

Brentford Man City

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4-0 up at half-time — Brentford FC (@BrentfordFC) October 2, 2022

Понятно было, что во втором тайме соревновательного футбола уже не будет. Но это все равно было шоу, пять голов на двоих.

Бразильский вингер МЮ Антони отыграл один мяч хорошим дальним ударом, но затем Холанд и Фоден оформили по хет-трику. О действиях защитников МЮ в этих эпизода лучше промолчать.

В конце игры Гвардиола провел сразу четыре замены, в частности первые минуты в сезоне получил Аймерик Лапорт. У МЮ о себе заявил Антони Марсьяль. Французу в конце игры удалось сделать дубль. Сначала он сыграл на добивании после удара Фреда, а затем реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Это был интересный, результативный матч, но он не сообщил нам ничего нового. “Манчестер Сити” очень очень сильный, это одновременно хорошо и плохо для футбола. “Юнайтед” с тен Хагом находится в процессе перестройки, и к скачки в результатах будут неизбежны.

Чемпионат Англии, девятый тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Манчестер Юнайтед” 6:3

Голы: Фоден 8, Холанд 34, Холанд 37, Фоден 44, Холанд 64, Фоден 73 – Антони 56, Марсьяль 84, Марсьяль 90+1 (пен.)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер (Гомес 41), Аканджи, Аке, Канселу – Де Брюйне (Палмер 75), Гюндоган (Лапорт 75), Силва – Фоден (Марез 75), Холанд, Грилиш (Альварес 75)

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Маласиа (Шоу 46), Мартинес, Варан, Далот – Эриксен, Мактомини (Каземиро 59) – Санчо (Фред 70), Фернандеш, Антони – Рашфорд (Марсьяль 59)

Предупреждения: Далот 2, Маласиа 23, Фернандеш 80