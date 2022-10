Холанд и Рашфорд - в старте, Роналду и Каземиро - в запасе. Стали известны составы на дерби Манчестера

В рамках девятого тура АПЛ "Манчестер Сити" сыграет с "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Этихад". Стали известны стартовые составы команд на этот матч.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выбрал следующую основную одиннадцатку на эту встречу:

Эдерсон – Уокер, Аканджи, Аке, Канселу – Де Брюйне, Гюндоган, Силва – Фоден, Голланд, Грилиш.

Your City line-up for the derby!



XI | Ederson, Walker, Akanji, Ake, Cancelo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Foden, Haaland, Grealish



XI | Ederson, Walker, Akanji, Ake, Cancelo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Foden, Haaland, Grealish

SUBS | Ortega Moreno, Carson, Dias, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Palmer, Lewis