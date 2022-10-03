Тен Хаг выстрелил себе в голову, Зинченко триумфально вернулся из лазарета. Аудиомнение #168

Обсуждаем центральные матчи тура в АПЛ. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Ау, где Каземиро? Почему на "Манчестер Сити" "красные дьяволы" выходят в центре поля с Эриксеном и Мактоминеем? Статистика Эрлинга, адаптация Грилиша, красная карточка Эмерсона Рояла и адвокатура для Уго Льориса – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:52 – "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (6:3);

09:12 – "Арсенал" – "Тоттенхэм" (3:1);

19:09 – Не попадайте в офсайд!