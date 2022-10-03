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Тен Хаг выстрелил себе в голову, Зинченко триумфально вернулся из лазарета. Аудиомнение #168

Англия
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Нужно ли говорить, что Холанд – зверь? Это так банально…

Тен Хаг выстрелил себе в голову, Зинченко триумфально вернулся из лазарета. Аудиомнение #168

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем центральные матчи тура в АПЛ. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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Ау, где Каземиро? Почему на "Манчестер Сити" "красные дьяволы" выходят в центре поля с Эриксеном и Мактоминеем? Статистика Эрлинга, адаптация Грилиша, красная карточка Эмерсона Рояла и адвокатура для Уго Льориса – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:52 – "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (6:3);

09:12 – "Арсенал" – "Тоттенхэм" (3:1);

19:09 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Хосеп Гвардиола Олег Лужный Криштиану Роналду Кристиан Эриксен Уго Льорис Арсенал (Лондон) Рой Кин Антонио Конте Микель Артета Гранит Джака Тоттенхэм (Лондон) Альф-Инге Хааланд Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Харри Кейн Александр Зинченко Джек Грилиш Скотт МакТоминей Томас Парти Фил Фоден Эрлинг Холанд Томас Партей Подкаст Аудиомнение Букайо Сака Подкасты UA-Футбол Эмерсон Роял
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