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Тен Хаг выстрелил себе в голову, Зинченко триумфально вернулся из лазарета. Аудиомнение #168
Нужно ли говорить, что Холанд – зверь? Это так банально…
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем центральные матчи тура в АПЛ. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Ау, где Каземиро? Почему на "Манчестер Сити" "красные дьяволы" выходят в центре поля с Эриксеном и Мактоминеем? Статистика Эрлинга, адаптация Грилиша, красная карточка Эмерсона Рояла и адвокатура для Уго Льориса – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:52 – "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (6:3);
09:12 – "Арсенал" – "Тоттенхэм" (3:1);
19:09 – Не попадайте в офсайд!
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