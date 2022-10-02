Тен Хаг: Я оставил Роналду в запасе из-за уважения к его большой карьере

В семи матчах Премьер-лиги 2022/23 Криштиану Роналду появлялся в старте “Манчестер Юнайтед” только один раз, в игре с “Брентфордом” (0:4). Португалец не попал в основу и на игру против “Манчестер Сити”, и в итоге так и не появился на поле, хотя “Юнайтед” уступал по ходу матча 0:4 и 1:6.

Когда у главного тренера “Манчестер Юнайтед” Эрика тен Хага спросили, почему Роналду остался в запасе, нидерландец нашел довольно-таки оригинальную причину. По словам тен Хага, Роналду остался не вышел на поле “из-за уважение к нему и его большой карьере”. В то же время тен Хаг добавил, что ему нужно было дать игровые минуты Антони Марсьялю и французский форвард воспользовался своим шансом, сделав дубль в конце матча.

В целом игра “Манчестер Юнайтед” удивила тен Хага.

“Я был удивлен отсутствием веры, тем, что этого не было на поле. По сравнению с последними матчами это была другая команда, с другим духом и другой готовностью бороться. У нас не было убежденности, не было смелости во владении”.

“Сложно понять, что произошло. Игроки понимают, что они могли сыграть лучше. Если ты не готов бороться, у тебя будут проблемы против такой команды как “Манчестер Сити”.