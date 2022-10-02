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Де Брюйне повторил рекорд Силвы по голевым передачам за Ман Сити в АПЛ

Англия
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По 93 ассиста

Де Брюйне повторил рекорд Силвы по голевым передачам за Ман Сити в АПЛ

Twitter Sky Sports

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В рамках 9-го тура АПЛ "Манчестер Сити" дома разгромно обыграл "Манчестер Юнайтед" – 6:3.

В этом поединке атакующий полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне записал на свой счет две голевые передачи.

Благодаря этому, бельгийский хавбек догнал бывшего игрока "Сити" Давида Силву по количеству результативных передач в рамках английского первенства. Это лучший результат в истории "Ман Сити" - у обоих игроков по 93 ассиста.

Примечательно, что для достижения этой отметки Давид провел 309 поединков в рамках АПЛ, Кевин – 218.

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В статье: Давид Силва Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
Twitter Sky Sports

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