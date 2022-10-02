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Де Брюйне повторил рекорд Силвы по голевым передачам за Ман Сити в АПЛ
По 93 ассиста
Twitter Sky Sports
В рамках 9-го тура АПЛ "Манчестер Сити"
В этом поединке атакующий полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне записал на свой счет две голевые передачи.
Благодаря этому, бельгийский хавбек догнал бывшего игрока "Сити" Давида Силву по количеству результативных передач в рамках английского первенства. Это лучший результат в истории "Ман Сити" - у обоих игроков по 93 ассиста.
Примечательно, что для достижения этой отметки Давид провел 309 поединков в рамках АПЛ, Кевин – 218.
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