Де Брюйне повторил рекорд Силвы по голевым передачам за Ман Сити в АПЛ

В рамках 9-го тура АПЛ "Манчестер Сити" дома разгромно обыграл "Манчестер Юнайтед" – 6:3.

В этом поединке атакующий полузащитник "горожан" Кевин Де Брюйне записал на свой счет две голевые передачи.

Благодаря этому, бельгийский хавбек догнал бывшего игрока "Сити" Давида Силву по количеству результативных передач в рамках английского первенства. Это лучший результат в истории "Ман Сити" - у обоих игроков по 93 ассиста.

Примечательно, что для достижения этой отметки Давид провел 309 поединков в рамках АПЛ, Кевин – 218.